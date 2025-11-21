İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Prezident İlham Əliyev ədliyyə orqanları işçilərini təltif edib

    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:06
    Prezident İlham Əliyev ədliyyə orqanları işçilərini təltif edib
    İlham Əliyev

    Azərbaycan ədliyyə orqanları işçiləri təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla ədliyyə orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Əbilov Adil Fazil oğlu

    Muradova Aytən Cahangir qızı

    Nəsibov Elçin Rafiq oğlu

    "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

    Abdullayeva Gültən Ramiz qızı

    Abdulov Hakim Abdulhəsən oğlu

    Hüseynov Emil Fuqan oğlu

    İsayev Oqtay Əli oğlu

    Məmmədov Cavid Mirzəbaba oğlu

    Məmmədov Yunis Məmməd oğlu

    Muradova Mətanət Fadil qızı

    Zakirova Leyla Əziz qızı.

    İlham Əliyev ədliyyə orqanları sərəncam
    Президент Ильхам Алиев наградил работников органов юстиции

