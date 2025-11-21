Prezident İlham Əliyev ədliyyə orqanları işçilərini təltif edib
Daxili siyasət
- 21 noyabr, 2025
- 12:06
Azərbaycan ədliyyə orqanları işçiləri təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla ədliyyə orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:
"Tərəqqi" medalı ilə
Əbilov Adil Fazil oğlu
Muradova Aytən Cahangir qızı
Nəsibov Elçin Rafiq oğlu
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Abdullayeva Gültən Ramiz qızı
Abdulov Hakim Abdulhəsən oğlu
Hüseynov Emil Fuqan oğlu
İsayev Oqtay Əli oğlu
Məmmədov Cavid Mirzəbaba oğlu
Məmmədov Yunis Məmməd oğlu
Muradova Mətanət Fadil qızı
Zakirova Leyla Əziz qızı.
