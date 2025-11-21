Президент Ильхам Алиев наградил работников органов юстиции
Внутренняя политика
- 21 ноября, 2025
- 12:17
Награждена группа работников органов юстиции Азербайджана.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению за плодотворную деятельность в органах юстиции награждены следующие лица:
медалью "Терегги"
Абилова Адиля Фазиль оглу
Мурадову Айтен Джахангир гызы
Насибова Эльчина Рафиг оглу
медалью "За отличие на государственной службе"
Абдуллаеву Гюльтен Рамиз гызы
Абдулова Хакима Абдулгасан оглу
Гусейнова Эмиля Фуган оглу
Исаева Огтая Али оглу
Мамедова Джавида Мирзабаба оглу
Мамедова Юниса Мамед оглу
Мурадову Матанат Фадиль гызы
Закирову Лейлу Азиз гызы.
