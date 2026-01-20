İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    DİN qarlı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 10:00
    DİN qarlı hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Bakı, digər şəhər və rayonlarda qarlı hava ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına daha yüksək diqqət və məsuliyyətli olmaqla bağlı müraciət edib.

    "Report" xəbər verir ki, müraciətdə bütün yol hərəkəti iştirakçılarına ayıq-sayıq olmaq, diqqətli davranmaq və qarşılıqlı anlayış nümayiş etdirməklə bağlı çağırış olunub.

    Bildirilib ki, hazırkı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq yol örtüyündə sürüşmə ehtimalı çox yüksəkdir:

    "Bəzi ərazilərdə, xüsusilə qar yağan yol sahələrində sürüşkənlik daha da artır. Bu da nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasını çətinləşdirir və qəza riskini yüksəldir. Bu səbəbdən sürücülər hərəkət zamanı son dərəcə ehtiyatlı olmalı, ara məsafəsini qorumalı, sürət həddinə ciddi şəkildə riayət etməli, qəfil manevrlərdən çəkin­məli və yol hərəkəti qaydalarına tam əməl etməlidirlər".

    DİN, həmçinin, piyadalardan da qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar bəzi şərtləri yerinə yetirməsini xahiş edib:

    "Piyadalar yolları yalnız müəyyən edilmiş keçidlərdən keçməli, sürüşkən yol örtüyünü nəzərə almalı, nəqliyyat vasitələrinin yaxınlaşmasına xüsusi diqqət yetirməli və öz təhlükəsizliklərini daim ön planda saxlamalıdırlar".

    Qarlı Hava Daxili İşlər Nazirliyi
    МВД призвало участников дорожного движения к осторожности из-за непогоды

    Son xəbərlər

    10:44

    Bu günədək 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olanlara 143 mənzil verilib

    Sosial müdafiə
    10:43
    Foto

    Dövlət və hökumət rəsmiləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    10:34

    Maliyyə Monitorinqi Xidməti auditor seçir

    Maliyyə
    10:31
    Video

    "Haber Global" 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı sujet hazırlayıb

    Daxili siyasət
    10:31

    "Mançester Siti"nin yeni transferi komandada yalnız Erlinq Holanndan az maaş alacaq

    Futbol
    10:22

    Çində partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    10:16

    Tramp Davosda Qrenlandiya ilə bağlı görüş keçirəcəyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    10:16

    Qızılın birja qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

    Maliyyə
    10:14

    Litva Prezidenti 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti