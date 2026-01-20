МВД призвало участников дорожного движения к осторожности из-за непогоды

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в Баку, а также в других городах и районах страны в связи со снежной погодой.

Как сообщает Report, в МВД подчеркнули, что из-за осадков и низких температур на дорогах значительно возрос риск скольжения, особенно на заснеженных участках, что осложняет управление транспортными средствами и повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

В этой связи водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и строго следовать правилам дорожного движения. Пешеходов призвали переходить проезжую часть только в установленных местах, учитывать скользкое покрытие и быть особенно внимательными при движении транспорта.

В ведомстве отметили, что соблюдение этих мер позволит снизить риск аварий и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.