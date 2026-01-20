Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    МВД призвало участников дорожного движения к осторожности из-за непогоды

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 10:14
    МВД призвало участников дорожного движения к осторожности из-за непогоды

    Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в Баку, а также в других городах и районах страны в связи со снежной погодой.

    Как сообщает Report, в МВД подчеркнули, что из-за осадков и низких температур на дорогах значительно возрос риск скольжения, особенно на заснеженных участках, что осложняет управление транспортными средствами и повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

    В этой связи водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, избегать резких маневров и строго следовать правилам дорожного движения. Пешеходов призвали переходить проезжую часть только в установленных местах, учитывать скользкое покрытие и быть особенно внимательными при движении транспорта.

    В ведомстве отметили, что соблюдение этих мер позволит снизить риск аварий и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

