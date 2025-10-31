İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    "Böyük Qayıdışa aparan yollar" adlı sərgi təşkil olunub

    Daxili siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:08
    Böyük Qayıdışa aparan yollar adlı sərgi təşkil olunub

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi paytaxtdakı "Qalereya-1969" sərgi salonunda "Böyük Qayıdışa aparan yollar" adlı sərgi-təqdimat keçirib.

    Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.

    Belə ki, sərgidə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliklərinin rəsmiləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şuranın üzvləri və digər qonaqlar iştirak ediblər.

    Sərgidə Azərbaycan Fotoqrafları Birliyinin fəxri üzvü Rafiq Bağırovun müxtəlif illərdə çəkdiyi fotoşəkillər təqdim olunub. Həmçinin Dövlət Komitəsi tərəfindən Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı əsasında məcburi köçkünlərin yeni salınmış yaşayış məntəqələrinə geri qayıdışı üçün aparılan məlumatlandırma, təbliğat-izahat və təşviqat işləri tədbirləri çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda çəkilmiş videoçarxlar nümayiş etdirilib.

    Tədbirdə həmçinin Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, Şuşadan olan keçmiş məcburi köçkün Vüsalə Fətəliyeva, eləcə də Ağdam rayonundan olan keçmiş məcburi köçkün, yazıçı-publisist Təhmasib Novruzov da çıxış ediblər. Onlar Böyük Qayıdışın milli həmrəyliyin, vətən sevgisinin və dirçəliş ruhunun parlaq təzahürü olduğunu vurğulayıblar.

    Böyük Qayıdış Qaçqınkom məcburi köçkün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
    Foto
    В Баку состоялась выставка "Путь к Великому возвращению"

    Son xəbərlər

    13:44
    Video

    Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıb

    Maraqlı
    13:43

    Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    13:40
    Foto

    İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:39

    Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:37

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:33

    Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıb

    Energetika
    13:29
    Foto

    Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:26

    Desmond Funvi: Kolonializm nəsildən-nəslə ötürülən dərin izlər buraxıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti