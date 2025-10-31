В Баку состоялась выставка "Путь к Великому возвращению"

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал в бакинском выставочном зале "Галерея-1969" выставку-презентацию под названием "Путь к Великому возвращению".

Как сообщили Report в Комитете, в выставке приняли участие официальные лица специальных представительств президента Азербайджана на освобожденных территориях, деятели культуры и искусства, члены Общественного совета при Госкомитете и др.

На выставке представлены фотографии, сделанные почетным членом Союза фотографов Азербайджана Рафигом Багировым в разные годы. Также были продемонстрированы видеоролики, снятые в Карабахе и Восточном Зангезуре, в рамках информационной, разъяснительной и агитационной деятельности, проводимой Государственным комитетом по возвращению вынужденных переселенцев в новопостроенные населенные пункты в соответствии с I Государственной программой Великого возвращения.

Выступающие подчеркнули, что Великое возвращение является ярким проявлением национальной солидарности, любви к родине и духа возрождения.