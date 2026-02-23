İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda Azərbaycan-İran Dövlət Komissiyasının 17-ci iclası keçirilir

    Daxili siyasət
    • 23 fevral, 2026
    • 14:05
    Bakıda Azərbaycan-İran Dövlət Komissiyasının 17-ci iclası keçirilir

    Bakıda iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-İran Dövlət Komissiyasının 17-ci iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, komissiyanın həmsədrləri Azərbaycan tərəfindən Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin və İran tərəfindən yol və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadeqin sədrliyi ilə keçirilən iclasda hər iki ölkənin aidiyyəti qurumlarının səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edirlər.

    Komissiyanın iclasında iki ölkə arasında iqtisadiyyat, nəqliyyat, energetika sahələrində layihələrin icra vəziyyəti müzakirə olunacaq.

    Xüsusilə Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin potensialının tam reallaşdırılması baxımından Rəşt-Astara dəmiryolu xəttinin tikintisi, eyni zamanda iki ölkə üçün prioritet hesab edilən "Xudafərin" və "Qız Qalası" SES-ləri, eləcə də "Ordubad"-"Marazad" SES-ləri layihələri çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri iclasın gündəliyini təşkil edəcək.

    İclasda Ağbənd-Kəlalə körpüsünün tikintisinin tamamlanmasından sonra körpünün istismara verilməsi müddətinin də müzakirə ediləcəyi gözlənilir.

    В Баку проходит 17-е заседание Азербайджано-иранской государственной комиссии
    17th meeting of Azerbaijan-Iran state commission underway in Baku

