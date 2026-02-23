Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку проходит 17-е заседание Азербайджано-иранской государственной комиссии

    Внутренняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 14:06
    В Баку проходит 17-е заседание Азербайджано-иранской государственной комиссии

    В Баку проходит 17-е заседание Азербайджано-иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

    Как сообщает Report, заседание проходит под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег. В мероприятии принимают участие уполномоченные представители профильных ведомств обеих стран.

    В ходе заседания планируется обсудить текущее состояние реализации совместных проектов в сферах экономики, транспорта и энергетики.

    Особое внимание будет уделено вопросам строительства железнодорожной линии Решт–Астара в рамках полной реализации потенциала Международного транспортного коридора "Север–Юг", а также сотрудничеству по проектам гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы", и ГЭС "Ордубад" – "Маразад", которые считаются приоритетными для обеих стран.

    Ожидается, что стороны также обсудят сроки ввода в эксплуатацию моста Агбенд–Келале после завершения его строительства.

    Лента новостей