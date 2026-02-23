В Баку проходит 17-е заседание Азербайджано-иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Как сообщает Report, заседание проходит под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег. В мероприятии принимают участие уполномоченные представители профильных ведомств обеих стран.

В ходе заседания планируется обсудить текущее состояние реализации совместных проектов в сферах экономики, транспорта и энергетики.

Особое внимание будет уделено вопросам строительства железнодорожной линии Решт–Астара в рамках полной реализации потенциала Международного транспортного коридора "Север–Юг", а также сотрудничеству по проектам гидроэлектростанций "Худаферин" и "Гыз Галасы", и ГЭС "Ордубад" – "Маразад", которые считаются приоритетными для обеих стран.

Ожидается, что стороны также обсудят сроки ввода в эксплуатацию моста Агбенд–Келале после завершения его строительства.