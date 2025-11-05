İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda vəkil bürosunda nöqsanlar aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 16:19
    Azərbaycanda vəkil bürosunda nöqsanlar aşkarlanıb

    Azərbaycanda "Qanunçuluq" Vəkil Bürosunda yoxlamalar zamanı nöqsanlar aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının (VK) Rəyasət Heyətinin bu gün keçirilən iclasında bildirilib.

    İclasın gündəliyinə uyğun olaraq vəkilliyə qəbul məsələsinə baxılıb. Belə ki, ixtisas imtahanlarının yazılı və şifahi mərhələlərini, eləcə də icbari təlim proqramını uğurla başa vuran namizədin andiçmə mərasimi keçirilib. Namizəd vəkil etikası prinsiplərinə və peşə borcuna sadiq qalacağına dair and içərək Kollegiyanın sıralarına qəbul olunub. Ona vəsiqə təqdim edilib və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulanıb.

    Həmçinin iclasda Bakı şəhərində fərdi qaydada fəaliyyət göstərən vəkilin yeni kabinetdə fəaliyyətə başlaması, bəzi vəkillərin digər vəkil qurumlarına keçməsi, o cümlədən təhsillə əlaqədar üzvlük haqlarından azad olunma ilə bağlı müraciətlər müzakirə edilərək müvafiq qərarlar qəbul edilib.

    Bundan əlavə, "Qanunçuluq" Vəkil Bürosunda aparılan monitorinqin nəticələri elan olunub. Bildirilib ki, yoxlamalar zamanı müəyyən nöqsanlar aşkarlanıb və onların qısa müddətdə aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Eyni zamanda gələcəkdə monitorinq mexanizmlərinin daha da təkmilləşdirilməsi qərara alınıb.

    Eyni zamanda iclasda "Qalib Azərbaycan" IV Vəkil bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin nəticələri də müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, Vəkil Klubu tərəfindən Vətən müharibəsinin beşinci ildönümünə həsr olunmuş müsabiqəyə təqdim olunan əsərlər arasında üç nəfər qalib seçilib. Birinci yerə Abşeron rayon Vəkil Bürosunun vəkili Abil Bayramov, ikinci yerə fərdi vəkil Elşən Məcidli, üçüncü yerə isə Abşeron rayon Vəkil Bürosunun vəkili Nəsib Əliyevin oğlu Sevindik Əliyev layiq görülüb. Rəyasət Heyəti tərəfindən qaliblərin mükafatlandırılması qərara alınıb.

    Bundan başqa, Ədliyyə Nazirliyindən daxil olmuş Xüsusi İcra Məmurlarının Müsabiqə və İntizam Komissiyalarının tərkiblərinə üzvlərin təyin olunmasına dair məktub müzakirə olunub. Rəyasət heyətinin qərarına əsasən, Kollegiya tərəfindən Xüsusi İcra Məmurlarının Müsabiqə Komissiyasına VK Rəyasət Heyətinin üzvü Lalə Nağıyeva, Xüsusi İcra Məmurlarının İntizam Komissiyasına isə Vəkillərin İntizam Komissiyasının sədri Cavid Alıyev təyin edilib.

    Sonda Kollegiyanın fəaliyyətinə dair digər cari və əhəmiyyətli məsələlərə də baxılıb, müvafiq tapşırıqlar və qərarlar qəbul edilib.

