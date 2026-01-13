İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan Prezidenti: Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq

    Daxili siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:25
    Azərbaycan Prezidenti: Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq

    Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşdə söyləyib.

    "Onu da bildirməliyəm ki, şəhidlərimizin qanını artıq biz döyüş meydanında aldıq. Onların qanı yerdə qalmayıb", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.

    İlham Əliyev Ağdərə şəhidlər
    Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах
    President of Azerbaijan: We will forever cherish the memory of our martyrs in our hearts

    Son xəbərlər

    19:04

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    19:02

    Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:00

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunda Xüsusi Əməliyyat Mərkəzinin təməlini qoyub

    Hərbi
    18:59

    "Azneft"in istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Energetika
    18:59

    ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    18:55

    "İçərişəhər": İdarəetmə və maliyyə üzrə genişmiqyaslı islahatlar aparırıq

    Maliyyə
    18:54

    Britaniya kütləvi etirazlar fonunda İran səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    18:40

    Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    18:40

    ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən təcili iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti