Azərbaycan Prezidenti: Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq
Daxili siyasət
- 13 yanvar, 2026
- 18:25
Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşdə söyləyib.
"Onu da bildirməliyəm ki, şəhidlərimizin qanını artıq biz döyüş meydanında aldıq. Onların qanı yerdə qalmayıb", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
