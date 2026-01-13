Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах

Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

"Должен также отметить, что мы отомстили за наших шехидов на поле боя. Их кровь не осталась неотмщенной", – подчеркнул глава государства.