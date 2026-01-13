Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах
Внутренняя политика
- 13 января, 2026
- 18:54
Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.
"Должен также отметить, что мы отомстили за наших шехидов на поле боя. Их кровь не осталась неотмщенной", – подчеркнул глава государства.
Последние новости
19:06
Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, одержавшей столь абсолютную победу, как АзербайджанВнутренняя политика
19:04
Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень яркимВнутренняя политика
19:02
Рада не смогла назначить Шмыгаля первым вице-премьеромДругие страны
18:54
Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидахВнутренняя политика
18:54
Трамп призвал иранцев продолжать протестоватьДругие страны
18:49
Великобритания вызвала посла Ирана на фоне массовых протестовДругие страны
18:47
Президент: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растетКарабах
18:46
Азербайджан укрепляет южную часть Среднего коридора через новую транспортную ассоциациюИнфраструктура
18:46