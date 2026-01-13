Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 18:54
    Ильхам Алиев: Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах

    Мы навечно сохраним в сердцах светлую память о наших шехидах.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

    "Должен также отметить, что мы отомстили за наших шехидов на поле боя. Их кровь не осталась неотмщенной", – подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев Агдеринский район встреча с жителями Великое возвращение
    Azərbaycan Prezidenti: Biz şəhidlərimizin əziz xatirəsini qəlbimizdə əbədi yaşadacağıq
    President of Azerbaijan: We will forever cherish the memory of our martyrs in our hearts

