    Avqustda işğaldan azad olunmuş ərazilərə 266 ailə köçürülüb

    Daxili siyasət
    • 29 avqust, 2025
    • 17:26
    Avqustda işğaldan azad olunmuş ərazilərə 266 ailə köçürülüb

    Car ilin avqust ayında işğaldan azad olunmuş ərazilərə 266 ailə (963) nəfər köçürülüb.

    Bu barədə "Report"a Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. 

    Köç prosesi Xocalının Ballıca, Xanyurdu, Ağdərənin Vəngli, Kolatağ, Ağdamın Xıdırlı kəndinə olub. 

    Qeyd edilib ki, Qarabağa köçürülən ailələr respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. 

    В августе на освобожденные от оккупации территории вернулись 266 семей
    266 families relocated to Azerbaijan's liberated territories in August

