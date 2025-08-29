В августе на освобожденные от оккупации территории вернулись 266 семей

В августе текущего года на освобожденные от оккупации территории на постоянное место жительства вернулись 266 семей в составе 957 человек.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Переселение происходило в села Баллыджа, Ханьюрду Ходжалинского района, Венгли, Колатаг Агдеринского района и Хыдырлы Агдамского района.

До этого семьи, вернувшиеся в Карабах, временно жили в разных частях страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.