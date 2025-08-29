В августе на освобожденные от оккупации территории вернулись 266 семей
Внутренняя политика
- 29 августа, 2025
- 17:42
В августе текущего года на освобожденные от оккупации территории на постоянное место жительства вернулись 266 семей в составе 957 человек.
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Переселение происходило в села Баллыджа, Ханьюрду Ходжалинского района, Венгли, Колатаг Агдеринского района и Хыдырлы Агдамского района.
До этого семьи, вернувшиеся в Карабах, временно жили в разных частях страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Последние новости
19:30
В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудница МИДВ регионе
19:27
Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по КиевуДругие страны
19:23
Турция назначила нового главу Служебной группы в АзербайджанеВнутренняя политика
19:22
Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судейВ регионе
19:18
USAID официально перешел в режим ликвидацииДругие страны
19:10
В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНОВ регионе
19:03
Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в МалайзиюБизнес
19:00
Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВОДругие страны
18:42