    В августе на освобожденные от оккупации территории вернулись 266 семей

    Внутренняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 17:42
    В августе на освобожденные от оккупации территории вернулись 266 семей

    В августе текущего года на освобожденные от оккупации территории на постоянное место жительства вернулись 266 семей в составе 957 человек.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Переселение происходило в села Баллыджа, Ханьюрду Ходжалинского района, Венгли, Колатаг Агдеринского района и Хыдырлы Агдамского района.

    До этого семьи, вернувшиеся в Карабах, временно жили в разных частях страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Avqustda işğaldan azad olunmuş ərazilərə 266 ailə köçürülüb
    Английская версия Английская версия
    266 families relocated to Azerbaijan's liberated territories in August

