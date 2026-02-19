İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "UN-Habitat" WUF13-dən sonra Azərbaycanda layihələrini genişləndirməyi planlaşdırır

    Biznes
    • 19 fevral, 2026
    • 13:28
    UN-Habitat WUF13-dən sonra Azərbaycanda layihələrini genişləndirməyi planlaşdırır

    "UN-Habitat"(BMT-nin Məskunlaşma Proqramı) 2026-cı il mayın 17-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasından (WUF13) sonra Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirmək niyyətindədir.

    Bu barədə "Report"un sualını cavablandırarkən "UN-Habitat"ın Asiya-Sakit okean regionu üzrə regional ofisinin direktoru Kazuko İsiqaki regional KİV üçün WUF13-ə həsr olunmuş onlayn brifinqdə bəyan edib.

    "Bizim artıq Azərbaycanda ofisimiz var və vurğulamaq istəyirəm ki, bu yaxınlarda biz Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa ölkələri üçün regional ofis açmışıq. Bu, Mərkəzi Asiya və Azərbaycanda iştirakımızı genişləndirmək və möhkəmləndirməklə bağlı sadiqliyimizin güclü siqnalıdır", - o qeyd edib.

    K.İsiqaki vurğulayıb ki, Azərbaycan "UN-Habitat" üçün çox vacib tərəfdaşdır:

    "Azərbaycan bizim üçün çox vacibdir. Hətta WUF13-dən sonra da biz forumun nəticələrini dəstəkləyəcəyik. Əminəm ki, biz regionda iştirakımızı möhkəmləndirməyə və genişləndirməyə davam edəcəyik. Bu, bizim sadiq olduğumuzu nümayiş etdirir".

    WUF13 Azərbaycan
    UN-Habitat планирует расширять проекты в Азербайджане после WUF13
    UN-Habitat plans to expand its presence in Azerbaijan

