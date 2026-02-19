Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    UN-Habitat планирует расширять проекты в Азербайджане после WUF13

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 13:04
    UN-Habitat планирует расширять проекты в Азербайджане после WUF13

    UN-Habitat намерен расширять деятельность в Азербайджане после 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая 2026 года.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила директор регионального отделения UN-Habitat в Азиатско-Тихоокеанском регионе Казуко Исигаки на онлайн-брифинге для региональных СМИ по WUF13.

    "У нас уже есть офис в Азербайджане, и я хочу подчеркнуть, что недавно мы открыли региональный офис для стран Центральной Азии и Восточной Европы. Это является сильным сигналом нашей приверженности расширять и укреплять присутствие в Центральной Азии и Азербайджане", - отметила она.

    Исигаки подчеркнула, что Азербайджан является очень важным партнером для UN-Habitat. "Азербайджан для нас очень важен. Даже после WUF13 мы будем поддерживать наследие форума и его результаты. Я уверен, что мы продолжим укреплять и расширять наше присутствие в регионе. Это определенно наша приверженность", - подчеркнула она.

    UN-HABITAT WUF13 Казуко Исигаки расширение проект
    "UN-Habitat" WUF13-dən sonra Azərbaycanda layihələrini genişləndirməyi planlaşdırır
    UN-Habitat plans to expand its presence in Azerbaijan
