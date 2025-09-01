    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Şahin Bağırov TDT-nin Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin iclasında iştirak edəcək

    Biznes
    • 01 sentyabr, 2025
    • 13:19
    Şahin Bağırov TDT-nin Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin iclasında iştirak edəcək
    Şahin Bağırov

    Azərbaycan Qazaxıstanda keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin XI İclasında təmsil olunacaq.  

    "Report" xəbər verir ki, iclas sentyabrın 6-8-də Türküstan şəhərində baş tutacaq.

    Azərbaycandan bu tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov iştirak edəcək.  

    Məlumata görə, Türk Dövlətləri Təşkilatının Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin iclasında qəbul edilmiş qərarların icrası çərçivəsində bir neçə ekspert görüşünün keçirilməsi və bir sıra sənədlərin razılaşdırılması nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin X İclası bu ilin yanvar ayında Bakıda keçirilib.

    Gömrük   Şahin Bağırov   Qazaxıstan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Шахин Багиров примет участие в заседании глав таможенных администраций ОТГ
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijan to attend OTS customs chiefs' meeting in Kazakhstan

    Son xəbərlər

    14:47

    Overçuk: Ermənistan Aİİ və Aİ arasında seçim etməzdən əvvəl bütün amilləri nəzərə almalıdır

    Region
    14:43

    Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün qərarlar etibarsız elan olunub

    Digər
    14:43

    Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıb

    İKT
    14:42

    Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:37

    ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verilib - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    14:34

    Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:30

    İran AEBA-nın baş direktorunu əməkdaşlıq üçün "əsas problem" hesab edir

    Digər ölkələr
    14:29

    "Zəfər" şahmat turnirinin qalibləri Laçın və Zəngilanda quruculuq işləri ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    14:26
    Foto

    Leyla Əliyeva "Tut Əlimdən" Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzi ilə tanış olub

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti