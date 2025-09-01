Şahin Bağırov TDT-nin Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin iclasında iştirak edəcək
Biznes
- 01 sentyabr, 2025
- 13:19
Azərbaycan Qazaxıstanda keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin XI İclasında təmsil olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, iclas sentyabrın 6-8-də Türküstan şəhərində baş tutacaq.
Azərbaycandan bu tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov iştirak edəcək.
Məlumata görə, Türk Dövlətləri Təşkilatının Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin iclasında qəbul edilmiş qərarların icrası çərçivəsində bir neçə ekspert görüşünün keçirilməsi və bir sıra sənədlərin razılaşdırılması nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin X İclası bu ilin yanvar ayında Bakıda keçirilib.
Son xəbərlər
14:47
Overçuk: Ermənistan Aİİ və Aİ arasında seçim etməzdən əvvəl bütün amilləri nəzərə almalıdırRegion
14:43
Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində qəbul edilmiş bütün qərarlar etibarsız elan olunubDigər
14:43
Azərbaycanda kompüterlərdə "Opera"nın payı 34 % azalıbİKT
14:42
Ötən ay 6 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:37
ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verilib - RƏSMİXarici siyasət
14:34
Ukrayna-NATO Şurasının növbədənkənar iclası çağırılıbDigər ölkələr
14:30
İran AEBA-nın baş direktorunu əməkdaşlıq üçün "əsas problem" hesab edirDigər ölkələr
14:29
"Zəfər" şahmat turnirinin qalibləri Laçın və Zəngilanda quruculuq işləri ilə tanış olublarDaxili siyasət
14:26
Foto