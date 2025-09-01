    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Шахин Багиров примет участие в заседании глав таможенных администраций ОТГ

    Бизнес
    • 01 сентября, 2025
    • 13:46
    Шахин Багиров примет участие в заседании глав таможенных администраций ОТГ

    Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров примет участие в XI заседании руководителей таможенных администраций Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Казахстане.

    Как сообщает Report, заседание состоится 6-8 сентября в Туркестане.

    В рамках мероприятия планируется проведение нескольких экспертных встреч и согласование ряда документов.

    Отметим, что X заседание руководителей таможенных администраций ОТГ прошло в январе этого года в Баку.

    Шахин Багиров   ОТГ   Казахстан   Государственный таможенный комитет Азербайджана   Организация тюркских государств  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Şahin Bağırov TDT-nin Gömrük Administrasiyaları Rəhbərlərinin iclasında iştirak edəcək
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan to attend OTS customs chiefs' meeting in Kazakhstan

    Последние новости

    14:49

    Принятые в рамках бывшего армяно-азербайджанского конфликта решения ОБСЕ признаны недействительными

    Другие
    14:49

    ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех

    Другие страны
    14:43
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась с Центром социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку"

    Социальная защита
    14:40

    Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса

    Внешняя политика
    14:38

    Оверчук: Армения должна взвесить все факторы перед принятием решения о выборе между ЕАЭС и ЕС

    В регионе
    14:31

    Сборная Азербайджана в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ

    Командные
    14:28

    В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

    Другие страны
    14:21

    Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за атак РФ

    Другие страны
    14:14

    Иран считает гендиректора МАГАТЭ "главной проблемой" для сотрудничества

    Другие страны
    Лента новостей