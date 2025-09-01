Шахин Багиров примет участие в заседании глав таможенных администраций ОТГ
Бизнес
01 сентября, 2025
- 13:46
Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров примет участие в XI заседании руководителей таможенных администраций Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Казахстане.
Как сообщает Report, заседание состоится 6-8 сентября в Туркестане.
В рамках мероприятия планируется проведение нескольких экспертных встреч и согласование ряда документов.
Отметим, что X заседание руководителей таможенных администраций ОТГ прошло в январе этого года в Баку.
