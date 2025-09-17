İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Biznes
    • 17 sentyabr, 2025
    • 13:27
    Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 7,1 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin ilk 7 ayı ilə müqayisədə real ifadədə 15,4 % çoxdur.

    Hüquqi şəxslər tərəfindən ictimai iaşə dövriyyəsi 584,2 milyon manat olub. Bu, ümumi dövriyyənin 58 %-ini təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 14 % artaraq 1 milyard 495,9 milyon manat olub.

    İctimai iaşə ticarət Bakı
