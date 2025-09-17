Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıb
Biznes
- 17 sentyabr, 2025
- 13:27
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Bakıda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 1 milyard 7,1 milyon manat olub.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin ilk 7 ayı ilə müqayisədə real ifadədə 15,4 % çoxdur.
Hüquqi şəxslər tərəfindən ictimai iaşə dövriyyəsi 584,2 milyon manat olub. Bu, ümumi dövriyyənin 58 %-ini təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 14 % artaraq 1 milyard 495,9 milyon manat olub.
