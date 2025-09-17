Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Объем оборота общественного питания в Баку вырос более чем на 15%

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 13:50
    Объем оборота общественного питания в Баку вырос более чем на 15%

    В январе-июле этого года объем оборота общественного питания в Баку составил 1 млрд 7,1 млн манатов, что на 15,4% больше в реальном выражении по сравнению с первыми 7 месяцами 2024 года.

    Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

    Оборот общественного питания юридическими лицами составил 584,2 млн манатов (58% от общего оборота).

    Отметим, что в январе-июле этого года оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 14% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 1 млрд 495,9 млн манатов.  

    Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıb
    Public catering turnover in Baku exceeds 1 billion manats

