Объем оборота общественного питания в Баку вырос более чем на 15%

В январе-июле этого года объем оборота общественного питания в Баку составил 1 млрд 7,1 млн манатов, что на 15,4% больше в реальном выражении по сравнению с первыми 7 месяцами 2024 года.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Оборот общественного питания юридическими лицами составил 584,2 млн манатов (58% от общего оборота).

Отметим, что в январе-июле этого года оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 14% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 1 млрд 495,9 млн манатов.