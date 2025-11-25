İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Əl-Məhəmməd: "Azərbaycan-Qətər Biznes Şurası iş adamları üçün yeni imkanlar açacaq"

    Biznes
    • 25 noyabr, 2025
    • 12:40
    Əl-Məhəmməd: Azərbaycan-Qətər Biznes Şurası iş adamları üçün yeni imkanlar açacaq

    Azərbaycan-Qətər Birgə Biznes Şurası iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və birgə investisiya layihələrinin təşviqi üçün əsas platforma kimi nəzərdən keçirilir.

    "Report" Qətər mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Qətər Ticarət və Sənaye Palatasının İdarə Heyətinin üzvü və Şuranın həmsədri Məhəmməd bin Cauhar əl-Məhəmməd Dohada Şuranın I iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Şuranın yaradılması hər iki ölkənin iqtisadi və ticarət əlaqələrini gücləndirmək niyyətini əks etdirir.

    Əl-Məhəmməd vurğulayıb ki, Qətər-Azərbaycan münasibətləri davamlı inkişaf nümayiş etdirir, eləcə də iqtisadiyyat və ticarətdən çoxsaylı sazişlər və memorandumlarla təsdiqlənmiş strateji əməkdaşlığa kimi geniş sahələri əhatə edir.

    O qeyd edib ki, son illərdə kənd təsərrüfatı, ərzaq təhlükəsizliyi, energetika və turizm kimi mühüm sektorlarda əməkdaşlıq nəzərəçarpacaq dərəcədə möhkəmlənib. Bununla yanaşı, Qətər şirkətləri perspektivli Azərbaycan bazarına böyük maraq göstərir.

    Nümayəndə vurğulayıb ki, Qətər Ticarət və Sənaye Palatası hər iki ölkənin özəl sektoru arasında xüsusilə ticarət, kənd təsərrüfatı, energetika, turizm və qida sənayesi üzrə tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. Onun sözlərinə görə, Şura biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi, yeni istiqamətlərin araşdırılması və investisiyaların cəlb edilməsi üçün bir mexanizm olmalıdır.

    Əl-Məhəmməd Palatanın iş adamları arasında birbaşa əlaqələrin qurulmasına kömək etməyə, Qətər və Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafına töhfə verən birgə layihələrin yaradılmasını dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirib. O, hər iki ölkənin biznesmenlərini mövcud imkanlardan və stimullardan faydalanmağa, hər iki iqtisadiyyata və özəl sektora qarşılıqlı fayda gətirəcək səmərəli tərəfdaşlıqları kommersiya ittifaqları qurmağa çağırıb.

    Azərbaycan-Qətər Biznes Şurası
    Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей
    Al-Mohamed: Azerbaijan-Qatar Business Council to open new opportunities for entrepreneurs

    Son xəbərlər

    13:49

    Makron: Bir çox insanlar qorxur ki, Ukraynaya qoşun göndərəcəyik

    Digər ölkələr
    13:46
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:45

    Qazaxıstan Azərbaycandan iki konteyner gəmisi almağı planlaşdırır

    Biznes
    13:42

    Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    13:38

    Ukrayna və ABŞ heyətləri sülh planının əsas şərtləri üzrə anlaşma əldə ediblər

    Region
    13:37

    Təzəbinə sakini: Kənddə ziyarət etdiyim ilk yer şəhid qardaşımın məzarı oldu

    Daxili siyasət
    13:35

    "Araz-Naxçıvan"ın vitse-prezidenti: "Benfika"ya böyükhesablı məğlubiyyət bir dərsdir"

    Futbol
    13:35

    "Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlir

    Energetika
    13:34
    Foto

    "Səyyar Gənclər Xidməti"nin bağlanış mərasimi Xankəndidə başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti