Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей

Совместный деловой совет Азербайджана и Катара рассматривается как ключевая платформа для расширения контактов между предпринимателями и стимулирования совместных инвестиционных проектов.

Как передает Report, об этом заявил член правления Торгово-промышленной палаты Катара и сопредседатель Совета Мохаммед бин Джаухар аль-Мохаммед на первом заседании делового совета, состоявшемся в Дохе.

По его словам, создание Совета отражает стремление обеих стран укреплять экономические и торговые связи. Аль-Мохаммед подчеркнул, что отношения между Катаром и Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост и охватывают широкий спектр областей - от экономики и торговли до стратегического сотрудничества, закрепленного множеством соглашений и меморандумов.

Он отметил, что в последние годы заметно усилилось взаимодействие в ключевых секторах: сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, энергетике и туризме. При этом, по словам аль-Мохаммеда, катарские компании проявляют растущий интерес к перспективному азербайджанскому рынку.

Представитель катарской стороны подчеркнул, что Торгово-промышленная палата Катара заинтересована в укреплении партнерства между частным сектором обеих стран, особенно в торговле, сельском хозяйстве, энергетике, туризме и пищевой промышленности. Он подчеркнул, что Совместный деловой совет должен стать механизмом для расширения деловых контактов, изучения новых ниш и привлечения инвестиций.

Аль-Мохамед выразил готовность Палаты содействовать построению прямых связей между предпринимателями и поддерживать создание совместных проектов, способствующих устойчивому развитию экономик Катара и Азербайджана. Он призвал бизнесменов обеих стран пользоваться существующими возможностями и стимулами, вступать в эффективные партнерства и коммерческие альянсы, которые принесут взаимную выгоду частному сектору и обеим экономикам.