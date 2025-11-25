Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 10:52
    Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей

    Совместный деловой совет Азербайджана и Катара рассматривается как ключевая платформа для расширения контактов между предпринимателями и стимулирования совместных инвестиционных проектов.

    Как передает Report, об этом заявил член правления Торгово-промышленной палаты Катара и сопредседатель Совета Мохаммед бин Джаухар аль-Мохаммед на первом заседании делового совета, состоявшемся в Дохе.

    По его словам, создание Совета отражает стремление обеих стран укреплять экономические и торговые связи. Аль-Мохаммед подчеркнул, что отношения между Катаром и Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост и охватывают широкий спектр областей - от экономики и торговли до стратегического сотрудничества, закрепленного множеством соглашений и меморандумов.

    Он отметил, что в последние годы заметно усилилось взаимодействие в ключевых секторах: сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, энергетике и туризме. При этом, по словам аль-Мохаммеда, катарские компании проявляют растущий интерес к перспективному азербайджанскому рынку.

    Представитель катарской стороны подчеркнул, что Торгово-промышленная палата Катара заинтересована в укреплении партнерства между частным сектором обеих стран, особенно в торговле, сельском хозяйстве, энергетике, туризме и пищевой промышленности. Он подчеркнул, что Совместный деловой совет должен стать механизмом для расширения деловых контактов, изучения новых ниш и привлечения инвестиций.

    Аль-Мохамед выразил готовность Палаты содействовать построению прямых связей между предпринимателями и поддерживать создание совместных проектов, способствующих устойчивому развитию экономик Катара и Азербайджана. Он призвал бизнесменов обеих стран пользоваться существующими возможностями и стимулами, вступать в эффективные партнерства и коммерческие альянсы, которые принесут взаимную выгоду частному сектору и обеим экономикам.

    деловой совет Азербайджан Катар инвестиции предприниматели

    Последние новости

    10:57

    Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на Каспии

    Другие
    10:57

    Бабек Гусейнов: Для поддержания продуктивности месторождений на Каспии необходимы новые технологии

    Энергетика
    10:52

    Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей

    Бизнес
    10:51

    В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничеством

    В регионе
    10:51

    BCG: Нефтегазовой отрасли нужны 350 млрд долларов инвестиций ежегодно в ближайшие 25 лет

    Энергетика
    10:49

    МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:42

    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки

    В регионе
    10:37

    Катар готов оказать всестороннюю поддержку азербайджанским предпринимателям

    Бизнес
    10:33

    Калиакпаров: Казахстан до конца года предоставит данные о расследовании крушения самолета AZAL

    В регионе
    Лента новостей