Azərbaycanda ötən il meyvə şirəsi istehsalı 3 %-dən çox artıb
Biznes
- 21 yanvar, 2026
- 12:40
Ötən il Azərbaycanda 4 milyon 748,4 min dekalitr meyvə şirəsi istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 3,2 % çoxdur.
Bundan başqa, hesabat dövrünə Azərbaycanda 172 min 346,5 ton meyvə-tərəvəz konservləri istehsal edilib ki, bu, bir il öncəki göstəriciyə nisbətən 2,1 % azdır.
Bu il yanvarın 1-nə ölkədə 812,5 min dekalitr meyvə şirəsi ehtiyatı, 23 min 005 ton isə meyvə-tərəvəz konservləri ehtiyatı yaranıb. Bu da, illik müqayisədə müvafiq olaraq 15,3 % və 6,9 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 991,5 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,1 % çoxdur.
Son xəbərlər
12:45
Sabah hava yağmursuz olacaq - PROQNOZEkologiya
12:42
Azərbaycan millisinin futzalçısı: "Yeni ildəki ilk oyunları qələbə ilə başa vurmaq istəyirik"Futbol
12:40
Sorğu: Qazaxıstanlıların 80 %-dən çoxu Tokayevə etimad göstərirRegion
12:40
İlham Əliyev: Azərbaycan Sülh Şurasına qoşularaq, onun nəcib missiyasını paylaşacaqXarici siyasət
12:40
Azərbaycanda ötən il meyvə şirəsi istehsalı 3 %-dən çox artıbBiznes
12:37
ABŞ və Azərbaycan Prezidentləri bir-birilərinə Sülh Şurası ilə bağlı məktub ünvanlayıblarXarici siyasət
12:35
Foto
Video
Dərnəgüldə obyekt yanır, polis əraziyə cəlb olunub - YENİLƏNİB-2Hadisə
12:28
Video
Azərbaycan Güləş Federasiyası yeni layihəyə start veribFərdi
12:26