В Азербайджане производство фруктовых соков выросло более чем на 3% в 2025 году

В Азербайджане в 2025 году произведено 4 млн 748,4 тыс. декалитров фруктовых соков.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,2% больше по сравнению с показателем 2024 года.

За тот же период произведено 172 тыс. 346,5 т плодоовощных консервов, что на 2,1% меньше показателя предыдущего года.

По состоянию на 1 января этого года в стране сформирован запас фруктовых соков в объеме 812,5 тыс. декалитров и 23 тыс. 005 т плодоовощных консервов. Это соответственно на 15,3% и 6,9% больше в годовом сравнении.

За отчетный период в Азербайджане произведено пищевых продуктов на 4 млрд 991,5 млн манатов, что на 9,1% больше в годовом сравнении.