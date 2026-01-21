В Азербайджане производство фруктовых соков выросло более чем на 3% в 2025 году
Бизнес
- 21 января, 2026
- 14:16
В Азербайджане в 2025 году произведено 4 млн 748,4 тыс. декалитров фруктовых соков.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,2% больше по сравнению с показателем 2024 года.
За тот же период произведено 172 тыс. 346,5 т плодоовощных консервов, что на 2,1% меньше показателя предыдущего года.
По состоянию на 1 января этого года в стране сформирован запас фруктовых соков в объеме 812,5 тыс. декалитров и 23 тыс. 005 т плодоовощных консервов. Это соответственно на 15,3% и 6,9% больше в годовом сравнении.
За отчетный период в Азербайджане произведено пищевых продуктов на 4 млрд 991,5 млн манатов, что на 9,1% больше в годовом сравнении.
Последние новости
15:06
Экономика Нахчывана выросла почти на 4%Финансы
15:05
Кутай Дурна: "SOCAR Карбамид" покрывает 100% внутренних потребностейЭнергетика
14:55
Посол-нерезидент Монголии в Азербайджане проведет ряд встреч в БакуВнешняя политика
14:54
В Новосибирске рухнула крыша торгового центра, есть пострадавшиеДругие страны
14:54
Рютте: НАТО "за кулисами" работает по спору вокруг ГренландииДругие страны
14:49
Азербайджан входит в число стран, формирующих основной доход от туризма для ГрузииВ регионе
14:48
Венгрия направит $304 млн на поддержку ресторанного бизнесаДругие страны
14:47
В Азербайджане сумма обязательных страховых взносов на недвижимость может изменитьсяФинансы
14:44