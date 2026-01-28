İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Biznes
    • 28 yanvar, 2026
    • 20:03
    Azərbaycan və Pakistan iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Pakistanın Baş nazirin müavini – xarici işlər naziri Mühəmməd İshaq Dar telefon danışığı zamanı iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi "X"də açıqlama yayıb.

    "Tərəflər Pakistan və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq, ticarət və investisiya əlaqələrinin gücləndirilməsini müzakirə edib və sıx təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər", – məlumatda qeyd olunub.

    Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление экономического сотрудничества
    Azerbaijan and Pakistan discuss strengthening economic cooperation

