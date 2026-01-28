Azərbaycan və Pakistan iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər
- 28 yanvar, 2026
- 20:03
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və Pakistanın Baş nazirin müavini – xarici işlər naziri Mühəmməd İshaq Dar telefon danışığı zamanı iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi "X"də açıqlama yayıb.
"Tərəflər Pakistan və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq, ticarət və investisiya əlaqələrinin gücləndirilməsini müzakirə edib və sıx təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər", – məlumatda qeyd olunub.
DPM/FM Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke on the telephone this evening with Azerbaijan’s Economy Minister Mikayil Jabbarov @MikayilJabbarov.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) January 28, 2026
They discussed strengthening economic cooperation, trade and investment ties between Pakistan and Azerbaijan, and agreed to… pic.twitter.com/qLR3a1alA0