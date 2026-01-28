Азербайджан и Пакистан обсудили укрепление экономического сотрудничества
- 28 января, 2026
- 19:53
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в ходе телефонного разговора обсудили укрепление экономического сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщил МИД Пакистана в соцсети Х.
"Стороны обсудили укрепление экономического сотрудничества, торговых и инвестиционных связей между Пакистаном и Азербайджаном, и договорились поддерживать тесный контакт", - говорится в сообщении.
DPM/FM Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke on the telephone this evening with Azerbaijan’s Economy Minister Mikayil Jabbarov @MikayilJabbarov.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) January 28, 2026
They discussed strengthening economic cooperation, trade and investment ties between Pakistan and Azerbaijan, and agreed to… pic.twitter.com/qLR3a1alA0