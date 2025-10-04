Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 24 % azaldıb
- 04 oktyabr, 2025
- 17:53
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 9,635 milyon ABŞ dolları dəyərində dəri və dəri məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,9 % azdır.
Sentyabrda Türkiyə Azərbaycana 1,118 milyon ABŞ dolları dəyərində dəri və dəri məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 34,8 % azdır.
9 ayda Türkiyənin dəri və dəri məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,4 % azalaraq 1 milyard 115,179 milyon ABŞ dollarına, sentyabr ayında isə 2,2 % azalaraq 128,988 milyon ABŞ dollarına düşüb.
Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını Almaniya 88,815 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 6,9 % az), italiya 75,408 milyon ABŞ dolları (- 6,5 %) və İraq 71,725 milyon ABŞ dolları (- 6,4 % az) dəyərində həyata keçirib.