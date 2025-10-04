Азербайджан сократил расходы на импорт кожи из Турции на 24%

За январь-сентябрь 2025 года Азербайджан импортировал из Турции кожу и изделия из нее на сумму 9,635 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции, это на 23,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В сентябре Турция экспортировала в Азербайджан кожу и изделия из нее на сумму 1,118 млн долларов, что на 34,8% меньше, чем годом ранее.

За 9 месяцев общая стоимость турецкого экспорта кожи и изделий из нее снизилась на 4,4% в годовом исчислении до 1 млрд 115,179 млн долларов, а в сентябре - на 2,2% до 128,988 млн долларов.

Главным импортером турецких товаров из кожи стала Германия - 88,815 млн долларов (на 6,9% меньше, чем годом ранее). Италия импортировала товаров на сумму 75,408 млн долларов (- 6,5%) и Ирак – 71,725 млн долларов (- 6,4%).