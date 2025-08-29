    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Ağsudakı "Qasımbəyli" qum-çınqıl yatağı istifadəyə verilib

    Biznes
    • 29 avqust, 2025
    • 17:00
    Ağsudakı Qasımbəyli qum-çınqıl yatağı istifadəyə verilib

    Ağsu rayonunda yerləşən "Qasımbəyli" qum-çınqıl yatağı istifadəyə verilməsi ilə bağlı hərrac keçirilib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yatağın ərazisi 29 hektardır. 

    Hərracı ƏMDX-nın Hərracların Təşkili Mərkəzi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi ilə birlikdə təşkil edib.

