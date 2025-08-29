Ağsudakı "Qasımbəyli" qum-çınqıl yatağı istifadəyə verilib
Biznes
- 29 avqust, 2025
- 17:00
Ağsu rayonunda yerləşən "Qasımbəyli" qum-çınqıl yatağı istifadəyə verilməsi ilə bağlı hərrac keçirilib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə (ƏMDX) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yatağın ərazisi 29 hektardır.
Hərracı ƏMDX-nın Hərracların Təşkili Mərkəzi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi ilə birlikdə təşkil edib.
