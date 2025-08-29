    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Месторождение "Гасымбейли" в Агсу передано новому владельцу для разработки

    Бизнес
    • 29 августа, 2025
    • 17:21
    Месторождение Гасымбейли в Агсу передано новому владельцу для разработки

    Госслужба по вопросам имущества завершила аукцион по передаче новому владельцу месторождения песчано-гравийной смеси "Гасымбейли" в Агсуинском районе.

    Как сообщает Report, победитель аукциона, имя которого не разглашается, получил право на эксплуатацию данного месторождения площадью 29 га.

    Аукцион был организован Центром организации аукционов Госслужбы совместно с Государственным агентством по использованию запасов минерального сырья.

