Месторождение "Гасымбейли" в Агсу передано новому владельцу для разработки
Бизнес
- 29 августа, 2025
- 17:21
Госслужба по вопросам имущества завершила аукцион по передаче новому владельцу месторождения песчано-гравийной смеси "Гасымбейли" в Агсуинском районе.
Как сообщает Report, победитель аукциона, имя которого не разглашается, получил право на эксплуатацию данного месторождения площадью 29 га.
Аукцион был организован Центром организации аукционов Госслужбы совместно с Государственным агентством по использованию запасов минерального сырья.
