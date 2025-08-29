Месторождение "Гасымбейли" в Агсу передано новому владельцу для разработки

Госслужба по вопросам имущества завершила аукцион по передаче новому владельцу месторождения песчано-гравийной смеси "Гасымбейли" в Агсуинском районе.

Как сообщает Report, победитель аукциона, имя которого не разглашается, получил право на эксплуатацию данного месторождения площадью 29 га.

Аукцион был организован Центром организации аукционов Госслужбы совместно с Государственным агентством по использованию запасов минерального сырья.