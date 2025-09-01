    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Qarabağda intensiv və super-intensiv bağçılıq təşviq ediləcək

    ASK
    • 01 sentyabr, 2025
    • 15:26
    Qarabağda intensiv və super-intensiv bağçılıq təşviq ediləcək

    Aqrar Subsidiya Şurasının qərarı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə intensiv və super-intensiv bağçılıq təşviq ediləcək.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə,  Cəbrayıl, Qubadlı, Xocalı, Xocavənd və Zəngilan rayonlarında, dəniz səviyyəsindən 500 m-dən yuxarı ərazilərdə salınan, sahəsi ən azı 1 hektar olan, hər hektarda minimum 400 ədəd sertifikatlı ting əkilmiş intensiv şabalıd bağlarına hektarına 3 250 manat,

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının azad edilmiş ərazilərində dəniz səviyyəsindən 550-1 000 metr aralığındakı hündürlükdəki yerləşən ərazilərdə bir torpaq sahəsində (parseldə) və ya bir neçə torpaq sahəsindən (parseldən) ibarət vahid ərazidə dirək sistemi ilə salınan, cəmi sahəsi ən azı 3 hektar olan və 1 hektara minimum 1 600 ədəd sertifikatlı tingin əkildiyi super-intensiv gilas bağlarına 16 250 manat,

    Ağdam, Ağdərə, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində dəniz səviyyəsindən 150-500 metr aralığındakı hündürlükdə yerləşən ərazilərdə yerləşən bir torpaq sahəsində (parseldə) və yaxud bir neçə torpaq sahəsindən (parseldən) ibarət vahid ərazidə dirək sistemi ilə salınan, cəmi sahəsi ən azı 3 hektar olan və 1 hektara minimum 2 500 ədəd sertifikatlı, patent sahibinə istifadəyə görə mükafatın ödənildiyi tingin əkildiyi intensiv şaftalı (nektarin) və ərik bağlarına – 15 500 manat

    Cəbrayıl, Qubadlı, Xocalı, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində dəniz səviyyəsindən 500-900 metr aralığındakı hündürlükdə yerləşən bir torpaq sahəsində (parseldə) və ya bir neçə torpaq sahəsindən (parseldən) ibarət vahid ərazidə salınan və sahəsi ən azı 3 hektar olan və 1 hektara minimum 350 ədəd sertifikatlı tingin əkildiyi (ocağın olduğu) super-intensiv qoz bağlarına 4 200 manat,

    Cəbrayıl, Qubadlı, Xocalı, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində dəniz səiyyəsindən 500-900 metr aralığındakı hündürlükdə yerləşən bir torpaq sahəsində (parseldə) və ya bir neçə torpaq sahəsindən (parseldən) ibarət vahid ərazidə salınan və sahəsi ən azı 2 hektar olan və 1 hektara minimum 650 ədəd sertifikatlı tingin əkildiyi ocağın olduğu) super-intensiv fındıq bağlarının hər hektarına 4 400 manat əkin subsidiyası veriləcək. 

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi   aqrar sahə   Qarabağ   intensiv bağçılıq   regionun bərpası  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводство

    Son xəbərlər

    16:22

    ICPC prezidenti Bakını "planetin ən ağıllı şəhəri" adlandırıb

    Maliyyə
    16:12

    Bakıda ICPC-nin 49-cu dünya finalı keçirilir

    Maliyyə
    16:09

    Lotereyada iştirak et, Evini "OBA" ilə doldur!

    Biznes
    16:08

    "Çelsi" iki yarımmüdafiəçisi ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    16:03

    "YouTube" son 3 ayda Azərbaycandakı bazar payının 72 %-ni itirib

    İKT
    16:00

    Beyləqanda yanğına səbəb olan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

    Hadisə
    15:58

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Çin arasında vizanın ləğv edilməsi turizmin inkişafına təkan verir

    Xarici siyasət
    15:58

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

    Fərdi
    15:58

    ATƏT: Minsk prosesinin bağlanması haqqında qərar yekdilliklə qəbul edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti