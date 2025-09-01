    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    АПК
    • 01 сентября, 2025
    • 16:00
    В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводство.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в Джебраильском, Губадлинском, Ходжалинском, Ходжавендском и Зангиланском районах на территориях выше 500 м над уровнем моря для закладки интенсивных каштановых садов площадью не менее 1 га (минимум 400 сертифицированных саженцев на гектар) предусмотрена субсидия -3 250 манатов на гектар.

    На освобожденных территориях Карабахского и Восточного Зангезурского экономических районов, расположенных на высоте от 550 до 1 000 м над уровнем моря, для супер-интенсивных вишневых садов с системой опор общей площадью не менее 3 га (минимум 1 600 сертифицированных саженцев на гектар), созданных на одном земельном участке (парцелле) или на нескольких участках (парцеллах), составляющих единую территорию - 16 250 манатов.

    На освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Агдеринского, Джебраильского и Зангиланского районов, расположенных на высоте от 150 до 500 м над уровнем моря, для интенсивных персиковых и абрикосовых садов с системой опор общей площадью не менее 3 га (минимум 2 500 сертифицированных саженцев на гектар, за использование которых выплачивается вознаграждение владельцу патента), созданных на одном или на нескольких парцеллах, составляющих единую территорию - 15 500 манатов

    На освобожденных от оккупации территориях Джебраильского, Губадлинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Зангиланского районов, расположенных на высоте от 500 до 900 м над уровнем моря, для супер-интенсивных ореховых садов, созданных на одном или на нескольких земельных участках, составляющих единую территорию, площадью не менее 3 га и минимум 350 сертифицированными саженцами на гектар (с наличием очага) - 4 200 манатов,

    На освобожденных от оккупации территориях Джебраильского, Губадлинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Зангиланского районов, расположенных на высоте от 500 до 900 м над уровнем моря, для супер-интенсивных фундуковых садов, созданных на одном или нескольких земельных участках, составляющих единую территорию, площадью не менее 2 га и минимум 650 сертифицированными саженцами на гектар (с наличием очага) - 4 400 манатов субсидии на посадку на каждый гектар.

    Азербайджан   освобожденные территории   садоводство   субсидии  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Qarabağda intensiv və super-intensiv bağçılıq təşviq ediləcək

    Лента новостей