В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, в Джебраильском, Губадлинском, Ходжалинском, Ходжавендском и Зангиланском районах на территориях выше 500 м над уровнем моря для закладки интенсивных каштановых садов площадью не менее 1 га (минимум 400 сертифицированных саженцев на гектар) предусмотрена субсидия -3 250 манатов на гектар.

На освобожденных территориях Карабахского и Восточного Зангезурского экономических районов, расположенных на высоте от 550 до 1 000 м над уровнем моря, для супер-интенсивных вишневых садов с системой опор общей площадью не менее 3 га (минимум 1 600 сертифицированных саженцев на гектар), созданных на одном земельном участке (парцелле) или на нескольких участках (парцеллах), составляющих единую территорию - 16 250 манатов.

На освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Агдеринского, Джебраильского и Зангиланского районов, расположенных на высоте от 150 до 500 м над уровнем моря, для интенсивных персиковых и абрикосовых садов с системой опор общей площадью не менее 3 га (минимум 2 500 сертифицированных саженцев на гектар, за использование которых выплачивается вознаграждение владельцу патента), созданных на одном или на нескольких парцеллах, составляющих единую территорию - 15 500 манатов

На освобожденных от оккупации территориях Джебраильского, Губадлинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Зангиланского районов, расположенных на высоте от 500 до 900 м над уровнем моря, для супер-интенсивных ореховых садов, созданных на одном или на нескольких земельных участках, составляющих единую территорию, площадью не менее 3 га и минимум 350 сертифицированными саженцами на гектар (с наличием очага) - 4 200 манатов,

На освобожденных от оккупации территориях Джебраильского, Губадлинского, Ходжалинского, Ходжавендского и Зангиланского районов, расположенных на высоте от 500 до 900 м над уровнем моря, для супер-интенсивных фундуковых садов, созданных на одном или нескольких земельных участках, составляющих единую территорию, площадью не менее 2 га и минимум 650 сертифицированными саженцами на гектар (с наличием очага) - 4 400 манатов субсидии на посадку на каждый гектар.