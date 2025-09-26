ASF: Son 10 gündə 40-dan artıq fermer fonda müraciət edib
- 26 sentyabr, 2025
- 17:52
Son 10 gün ərzində Azərbaycanda təbii fəlakətin fəsadları ilə bağlı Aqrar Sığorta Fonduna 40-dan artıq fermerin müraciəti daxil olub.
"Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, sentyabr ayının birinci yarısı və ortalarında ölkənin əksər ərazilərində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti, yağıntılar və onların nəticəsində yaranan sel-subasma, eləcə də fırtına-qasırğa halları kənd təsərrüfatına da təsir edib.
Yağış, sel-subasma və fırtına halları ilə əlaqədar olaraq sığortalı əkin sahələri və təsərrüfatlardan Fonda müraciətlər daxil olmağa başlayıb. Müraciətlər Ağcabədi, Ağdam, Balakən, Yevlax, Tərtər, Masallı, Ucar, Zərdab, Ağstafa rayonları üzrə qeydə alınıb. Ən çox müraciət pambıq sahələrinə dəyən zərərlərlə bağlıdır. Belə müraciətlər Ağcabədi, Ağdam, Yevlax və Zərdab rayonları üzrə qeydə alınıb.
Bundan başqa, qarğıdalı, şaftalı, naringi, nar, çəltik, alma və sair məhsullar üzrə də müraciətlər daxil olub.
Bütün müraciətlər Fondda baxılır, müstəqil aqrar sığorta ekspertlərinə yönəldilir və ekspertlər hadisə yerinə baxışa göndərilir. Hazırda ölkənin müxtəlif bölgələrində onlarla aqrar sığorta eksperti müraciətlər üzrə hadisələri araşdırırlar.
Hadisələrin tənzimlənməsi başa çatdıqdan sonra araşdırmanın nəticələrindən asılı olaraq fermerlərə aqrar sığorta ödənişlərik həyata keçiriləcək.
Aqrar Sığorta Fondu müşahidə edilən qeyri-sabit hava şəraitin nəzərə alaraq sığortalı fermerləri öz təsərrüfatlarındakı vəziyyəti izləməyə və hadisə baş verdikdə fonda müraciət etməyə dəvət edir.