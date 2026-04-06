    ASK
    • 06 aprel, 2026
    • 14:59
    Aqrar Sığorta Fondu güclü yağışlarla bağlı 300-ə yaxın müraciət qəbul edib

    Aqrar Sığorta Fondu (ASF) bu ilin mart-aprel aylarında qeydə alınmış güclü yağışlarla bağlı 300-ə yaxın müraciət qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fondun İdarə Heyətinin sədr müavini Ləman Alıyeva-Məmişova ATV-nin "İqtisadi zona" verilişində bildirib.

    "Son günlər müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti kənd təsərrüfatından yan keçməyib, sektora ciddi ziyan vurub. Bununla bağlı Quba-Xaçmaz, Qarabağ, Şirvan-Salyan və Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarından daha çox müraciətlər daxil olub. Xüsusilə Şabran və Xaçmaz rayonlarında yağıntılardan xeyli sayda təsərrüfata ziyan dəyib. ​Təkcə arpa və buğda sahələrinə deyil, meyvə bağlarına da (gilas, heyva, armud, badam və s. ) zərər vurulub və bununla bağlı fermerlərdən bizə müraciətlər daxil olub. Hətta fermerlərin verdiyi məlumata görə, suyun hündürlüyü 60 santimetrə qədər çatıb", - deyə o qeyd edib.

    L.Alıyeva-Məmişova bildirib ki, ümumilikdə martın 20-dən bu günə qədər 2 100 hektar əkinə zərər dəyməsi ilə bağlı ASF-ə müraciətlər daxil olub.

    "​Ümumi müraciətlərin sayı təxminən 283-dür. 20 mart-31 mart aralığında, bayram günlərində 168 sığorta müqaviləsi üzrə müraciət daxil olub ki, onun 157-si sel-subasmanı əhatə edib. Bu, onu göstərir ki, bizim son günlərdəki sığorta hadisələri üzrə ödənişlərimiz əsasən sel-subasma riskindən olacaq", - Fondun sədr müavini vurğulayıb.

    Aqrar Sığorta Fondu (ASF) Ləman Alıyeva-Məmişova Qeyri-sabit hava şəraiti
    В Фонд агрострахования поступило около 300 обращений в связи с дождями

