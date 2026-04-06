В Фонд агрострахования поступило около 300 обращений в связи с дождями

В Фонд аграрного страхования Азербайджана поступило около 300 обращений в связи с интенсивными дождями, имевшими место в марте-апреле текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя правления Фонда Ляман Алиева-Мамишова в эфире программы "İqtisadi zona" ("Экономическая зона") на телеканале ATV.

"Наблюдаемые в последнее время нестабильные погодные условия не обошли стороной и сельское хозяйство, причинив серьезный ущерб отрасли. В связи с этим наибольшее число обращений поступило из Губа-Хачмазского, Карабахского, Ширван-Салянского и Горноширванского экономических районов. Особенно в Шабранском и Хачмазском районах осадки нанесли ущерб большому количеству хозяйств. Пострадали не только ячменные и пшеничные поля, но и сады (вишневые, айвовые, грушевые, миндальные и др.)", - отметила она.

Она сообщила, что по словам фермеров, уровень воды достигал 60 см.

"В общей сложности с 20 марта к нам поступили обращения по поводу ущерба 2 100 га посевов. Общее количество обращений составляет порядка 283. В период с 20 по 31 марта поступило 168 обращений по страховым договорам, из которых 157 касались селей и наводнений. Это показывает, что наши страховые выплаты в ближайшее время будут связаны, в основном, с наводнениями", - отметила она.