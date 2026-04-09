    Ziya Öztürklər: Şimali Kipr türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapıdır

    Xarici siyasət
    • 09 aprel, 2026
    • 14:53
    Ziya Öztürklər: Şimali Kipr türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapıdır

    Şimali Kipr bütün türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapı, eyni zamanda, sülh və sabitlik elementidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Şimali Kipr parlamentinin sədri, Şimali Kipr-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Ziya Öztürklər Milli Məclisdə keçirilən Azərbaycan, Türkiyə və Şimali Kipr parlamentlərinin işçi qruplarının birgə görüşü zamanı deyib.

    O, tədbirə ev sahibliyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib:

    "Şimali Kipr bütün türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapı, eyni zamanda, sülh və sabitlik elementidir. Həqiqətən də, bu gün Yaxın Şərqdə baş verən proseslər bu qiymətləndirmələrin nə qədər doğru olduğunu, dost, müttəfiq və qardaş dövlətlərin həmrəyliyinin əhəmiyyət daşıdığını göstərir. İnanırıq ki, Azərbaycan və Türkiyə parlamentləri, o cümlədən Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə əməkdaşlığımız gücləndiriləcək. "TÜRKPA Plus" Şimali Kipr üçün də əməkdaşlıq üçün yeni qapılar və imkanlar açacaq".

    Milli Məclis Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Şimali Kipr Türkiyə Azərbaycan
    Зия Озтюрклер: Северный Кипр — ворота в Восточное Средиземноморье для тюркского мира
    Ziya Öztürkler: Northern Cyprus gateway to Eastern Mediterranean for Turkic world

    16:28

    Braziliya çempionatında 10 tur ərzində 10 komanda baş məşqçisini dəyişib

    Futbol
    16:24

    Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən mindən çox ev su altında qalmaqdadır

    Region
    16:19

    "Qala Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:16

    Bu ilin birinci rübündə 367 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib

    Daxili siyasət
    16:16

    Albaniyanın XİN rəhbəri: Enerji sektoru Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas sütunlarından biri olaraq qalır

    Xarici siyasət
    16:16

    Faiq Qarayev: "Üç-dörd ilə Azərbaycan voleybolunda ciddi irəliləyiş gözləyirik" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    16:15

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl enerji" haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    16:08

    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində kolokasiya və birgə istifadə mexanizmləri yaradılacaq

    İKT
    16:01
    Foto

    Gəncədə region ziyalılarının iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
