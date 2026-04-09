Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Зия Озтюрклер: Северный Кипр — ворота в Восточное Средиземноморье для тюркского мира

    Внешняя политика
    • 09 апреля, 2026
    • 15:47
    Зия Озтюрклер: Северный Кипр — ворота в Восточное Средиземноморье для тюркского мира

    Северный Кипр является вратами в Восточное Средиземноморье для всего тюркского мира, и в то же время источником мира и стабильности.

    Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Северного Кипра, глава Межпарламентской группы дружбы Северного Кипра и Азербайджана Зия Озтюрклер на совместном заседании рабочих групп парламентов Азербайджана, Турции и Северного Кипра в Милли Меджлисе.

    Он подчеркнул, что происходящие на Ближнем Востоке процессы, показывают, насколько верны эти оценки и насколько важна солидарность дружественных, союзных и братских государств.

    Озтюрклер поблагодарил Азербайджан за проведение мероприятия:

    "Верим в укрепление нашего сотрудничества с парламентами Азербайджана и Турции, а также с государствами-членами Организации тюркских государств. "ТюркПА плюс" откроет новые двери и возможности для сотрудничества также для Северного Кипра".

    Северный Кипр Зия Озтюрклер Милли Меджлис Восточное Средиземноморье Тюркский мир Организация тюркских государств (ОТГ) ТюркПА
    Ziya Öztürklər: Şimali Kipr türk dünyası üçün Şərqi Aralıq dənizinə açılan qapıdır
    Ziya Öztürkler: Northern Cyprus gateway to Eastern Mediterranean for Turkic world

