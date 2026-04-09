Зия Озтюрклер: Северный Кипр — ворота в Восточное Средиземноморье для тюркского мира

Северный Кипр является вратами в Восточное Средиземноморье для всего тюркского мира, и в то же время источником мира и стабильности.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер парламента Северного Кипра, глава Межпарламентской группы дружбы Северного Кипра и Азербайджана Зия Озтюрклер на совместном заседании рабочих групп парламентов Азербайджана, Турции и Северного Кипра в Милли Меджлисе.

Он подчеркнул, что происходящие на Ближнем Востоке процессы, показывают, насколько верны эти оценки и насколько важна солидарность дружественных, союзных и братских государств.

Озтюрклер поблагодарил Азербайджан за проведение мероприятия:

"Верим в укрепление нашего сотрудничества с парламентами Азербайджана и Турции, а также с государствами-членами Организации тюркских государств. "ТюркПА плюс" откроет новые двери и возможности для сотрудничества также для Северного Кипра".