İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Yaşar Gülər azərbaycanlı və gürcüstanlı həmkarı ilə təyyarə qəzasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2025
    • 22:49
    Yaşar Gülər azərbaycanlı və gürcüstanlı həmkarı ilə təyyarə qəzasını müzakirə edib

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülərin Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovani arasında telefon danışığı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Milliyət" məlumat yayıb.

    "Milli müdafiə naziri Yaşar Gülər ​​Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində qəzaya uğrayan hərbi yük təyyarəmizin qalıqlarının axtarışı və xilasetmə işləri ilə bağlı Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Çikovani, Azərbaycanın müdafiə maziri general Zakir Həsənov və Azərbaycanın Baş Qərargah rəisi general Kərim Vəliyevlə telefonla danışıb", - məlumatda bildirilib.

    Яшар Гюлер обсудил крушение самолета со своими коллегами из Азербайджана и Грузии

    Son xəbərlər

    23:28

    NATO Baş katibi təyyarə qəzası ilə bağlı Türkiyəyə başsağlığı verib

    Digər ölkələr
    23:12

    Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədr müavini vəfat edib

    Media
    23:10

    KİV: Qəzaya uğrayan Türkiyə hərbi təyyarəsinin bütün ekipaj üzvü həlak olub

    Region
    23:09

    "Hizbullah"ın baş katibi: Biz silahlarımızı yerə qoymayacağıq və döyüşdən əl çəkməyəcəyik

    Digər ölkələr
    22:52

    Mədəniyyət Nazirliyi bəzi media resurslarında yayılan saxta məlumatlara aydınlıq gətirib - YENİLƏNİB

    Mədəniyyət siyasəti
    22:49

    Yaşar Gülər azərbaycanlı və gürcüstanlı həmkarı ilə təyyarə qəzasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    22:40

    "Google" Almaniyadakı layihələrə 5,5 milyard avro sərmayə qoyacaq

    Digər ölkələr
    22:40

    Türkiyə HHQ-yə məxsus təyyarənin qəzaya uğradığı ərazi mühafizəyə götürülüb

    Region
    22:36

    Orban: Budapeştdə keçiriləcək Rusiya-ABŞ sammiti gündəmdə qalır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti