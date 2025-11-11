Яшар Гюлер обсудил крушение самолета со своими коллегами из Азербайджана и Грузии
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 22:58
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Иракли Чиковани.
Как передает Report, об этом сообщило издание Milliyet.
"Министр национальной обороны Яшар Гюлер обсудил по телефону с министром обороны Грузии Иракли Чиковани, министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Азербайджана генералом Керимом Велиевы о поисково-спасательных работах после крушения нашего военного транспортного самолёта на границе Грузии и Азербайджана", - говорится в сообщении.
