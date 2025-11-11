Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Яшар Гюлер обсудил крушение самолета со своими коллегами из Азербайджана и Грузии

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 22:58
    Яшар Гюлер обсудил крушение самолета со своими коллегами из Азербайджана и Грузии

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Иракли Чиковани.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Milliyet.

    "Министр национальной обороны Яшар Гюлер обсудил по телефону с министром обороны Грузии Иракли Чиковани, министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Азербайджана генералом Керимом Велиевы о поисково-спасательных работах после крушения нашего военного транспортного самолёта на границе Грузии и Азербайджана", - говорится в сообщении.

    Yaşar Gülər azərbaycanlı və gürcüstanlı həmkarı ilə təyyarə qəzasını müzakirə edib

