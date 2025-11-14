İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    XİN: Ukraynada Azərbaycana aid strukturlara Rusiyanın raket hücumlarının məqsədli olması barədə suallar yaranır

    Xarici siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:03
    XİN: Ukraynada Azərbaycana aid strukturlara Rusiyanın raket hücumlarının məqsədli olması barədə suallar yaranır

    Azərbaycanın Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyinə və Azərbaycana aid olan strukturlara Rusiyanın raket hücumu nəticəsində bir neçə dəfə ziyan dəyməsi faktları raket hücumlarının məqsədli olması barədə suallar yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyaya təqdim etdiyi etiraz notasında deyilir.

    Bildirilib ki, noyabrın 14-də təqribən gecə saat 1:00-da Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərinə raket və dron hücumları nəticəsində İsgəndər tipli raketlərdən birinin səfirliyin ərazisinə düşməsi, 2022-ci il martın 10-da Azərbaycanın Xarkiv şəhərindəki Fəxri Konsulluğunun binasına aviazərbə endirilməsi, 2024-cü il yanvarın 2-də Rusiya tərəfindən "Kinjal" raketi ilə həyata keçirilən hava zərbəsi nəticəsində Səfirliyin inzibati binasına zərbə dəyməsi, 2025-ci il avqustun 28-də isə Azərbaycanın Ukraynadakı Səfirliyinə təxminən 50 metr məsafədə endirilmiş hava zərbəsi nəticəsində Səfirliyin inzibati binasının və konsulluq şöbəsinin, Səfirin rezidensiyasının zədələnməsi, eyni zamanda, 8 və 18 avqust 2025-ci il tarixlərində Odessa vilayətində SOCAR şirkətinin neft bazasına dron hücumları bu sualları yaradır.

    Bütün bu faktlara dair Rusiya tərəfinə əvvəllər rəsmi notalarla məlumat verildiyi, həmçinin Ukraynadakı diplomatik təmsilçiliklərimizin yerləşdiyi binaların koordinatlarının hələ 2022-ci ilin aprel ayında Rusiya tərəfinə təqdim edildiyi, koordinatların Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən nəzərə alınacağının bildirildiyi xatırlanıb.

    Görüşdə, diplomatik təmsilçiliklərimizə bu kimi hücumların qəbiledilməz olduğu diqqətə çatdırılıb, Rusiya tərəfindən məsələ üzrə müvafiq araşdırma aparılması və ətraflı izahat verilməsi tələb olunub.

    МИД: Ракетные удары России по объектам Азербайджана в Украине вызывают вопросы о преднамеренности
    MFA: Russia's missile strikes on Azerbaijani targets in Ukraine raise questions about their deliberate nature

    Son xəbərlər

    17:22

    Azərbaycanda mobil rabitə gəlirləri 11 %-dən çox artıb

    İKT
    17:19

    Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıb

    Energetika
    17:18

    Kavelaşvili: Bakı və İrəvan arasında sülh regionun cəlbediciliyini artıracaq

    Region
    17:17

    "Zabrat Maşınqayırma Zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıb

    Biznes
    17:15

    ABŞ-də yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    17:07

    Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"

    Futbol
    17:02

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti