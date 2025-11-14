МИД: Ракетные удары России по объектам Азербайджана в Украине вызывают вопросы о преднамеренности

Факты неоднократных повреждений дипломатического представительства Азербайджана в Украине и принадлежащих Азербайджану объектов в результате ракетных ударов России вызывают вопросы о целенаправленности этих ракетных ударов.

Как передает Report, об этом говорится в ноте протеста, врученной Министерством иностранных дел Азербайджана послу России в Баку Михаилу Евдокимову в связи с ракетными и дроновыми ударами РФ по Киеву этой ночью, в результате которых пострадала инфраструктура азербайджанского посольства.

Ведомство говоря о неоднократности подобных ударов напоминает, что 2 января 2024 года в результате российского воздушного удара ракетой "Кинжал" примерно в 35 шагах от административного здания посольства Азербайджана в Киеве образовался кратер диаметром около 3 метров, а на глубине 8 метров от поверхности земли был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

28 августа 2025 года в результате воздушного удара по территории на расстоянии примерно 50 метров от посольства Азербайджана в Украине повреждения получили административное здание и консульский отдел посольства, резиденция посла. Серьезный ущерб был нанесен и территории дипломатического представительства.

Кроме того, 8 и 18 августа 2025 года были совершены дроновые атаки на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате которых пострадали работники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

"Все эти факты вызывают вопросы о преднамеренности ракетных ударов. Обо всех этих фактах российская сторона ранее была проинформирована посредством официальных нот, а координаты зданий, где расположены наши дипломатические представительства в Украине, были предоставлены российской стороне еще в апреле 2022 года, и Министерство обороны России заявляло, что эти координаты будут учтены", - говорится в ноте.

МИД назвал подобные атаки на дипломатические представительства Азербайджана неприемлемыми и потребовал от российской стороны провести соответствующее расследование по этому вопросу и представить подробные объяснения.