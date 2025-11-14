Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    МИД: Ракетные удары России по объектам Азербайджана в Украине вызывают вопросы о преднамеренности

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 16:21
    МИД: Ракетные удары России по объектам Азербайджана в Украине вызывают вопросы о преднамеренности

    Факты неоднократных повреждений дипломатического представительства Азербайджана в Украине и принадлежащих Азербайджану объектов в результате ракетных ударов России вызывают вопросы о целенаправленности этих ракетных ударов.

    Как передает Report, об этом говорится в ноте протеста, врученной Министерством иностранных дел Азербайджана послу России в Баку Михаилу Евдокимову в связи с ракетными и дроновыми ударами РФ по Киеву этой ночью, в результате которых пострадала инфраструктура азербайджанского посольства.

    Ведомство говоря о неоднократности подобных ударов напоминает, что 2 января 2024 года в результате российского воздушного удара ракетой "Кинжал" примерно в 35 шагах от административного здания посольства Азербайджана в Киеве образовался кратер диаметром около 3 метров, а на глубине 8 метров от поверхности земли был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

    28 августа 2025 года в результате воздушного удара по территории на расстоянии примерно 50 метров от посольства Азербайджана в Украине повреждения получили административное здание и консульский отдел посольства, резиденция посла. Серьезный ущерб был нанесен и территории дипломатического представительства.

    Кроме того, 8 и 18 августа 2025 года были совершены дроновые атаки на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате которых пострадали работники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

    "Все эти факты вызывают вопросы о преднамеренности ракетных ударов. Обо всех этих фактах российская сторона ранее была проинформирована посредством официальных нот, а координаты зданий, где расположены наши дипломатические представительства в Украине, были предоставлены российской стороне еще в апреле 2022 года, и Министерство обороны России заявляло, что эти координаты будут учтены", - говорится в ноте.

    МИД назвал подобные атаки на дипломатические представительства Азербайджана неприемлемыми и потребовал от российской стороны провести соответствующее расследование по этому вопросу и представить подробные объяснения.

    МИД Азербайджан Россия нота протеста российско-украинская война
    XİN: Ukraynada Azərbaycana aid strukturlara Rusiyanın raket hücumlarının məqsədli olması barədə suallar yaranır
    MFA: Russia's missile strikes on Azerbaijani targets in Ukraine raise questions about their deliberate nature

    Последние новости

    17:20
    Фото

    Азербайджан и АБР обсудили новую Стратегию партнерства до 2030 года

    Финансы
    17:20

    Мбаппе выбыл из состава сборной перед матчем в Баку

    Футбол
    17:12

    В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связи

    ИКТ
    17:06

    Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетики

    Энергетика
    17:05

    "Узбекнефтегаз" и "КазМунайГаз" договорились развивать глубокую переработку углеводородов

    В регионе
    17:03

    В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн груза

    Инфраструктура
    17:01

    Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 года

    Финансы
    16:56

    В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест

    Социальная защита
    16:47

    Грузоперевозки в Азербайджане за 10 месяцев выросли на 2,3%

    Инфраструктура
    Лента новостей