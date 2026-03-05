İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 14:31
    Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi İran dronlarının Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə hücumu barədə məlumat və xəbərləri diqqətlə izləyir, ölkəyə dəstəyini və həmrəyliyini ifadə edir, qlobal təhlükəsizliyi sarsıdan rejimlərə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün hamını birləşməyə çağırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev bildirib.

    Səfir qeyd edib ki, "İran dronları çoxdan terror alətinə çevrilib".

    Naxçıvana dron hücumu Ukrayna səfirliyi Yuri Qusev
    Посол Украины в Баку осудил атаку Ирана на Азербайджан
    Ukraine's Embassy in Baku condemns Iranian drone attack on Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:02

    Vaqif Cavadov Avropanın daha bir tanınmış klubunun düşərgəsinə yollanmağı planlaşdırır

    Futbol
    15:00

    V "TUSİ" İnkubasiya proqramına qeydiyyat davam edir

    Elm və təhsil
    14:57

    KİV: Fransa ABŞ-yə öz bazalarında qoşun yerləşdirməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    14:54

    Özbəkistan İranın Naxçıvana zərbələrini qəbuledilməz hesab edir

    Xarici siyasət
    14:53
    Foto

    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    Hadisə
    14:47

    Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    14:45

    İranın Naxçıvana dron hücumu nəticəsində xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    14:38

    YAP: İranın Naxçıvana dron hücumu xain təxribat cəhdidir

    Daxili siyasət
    14:35

    Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəliblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti