Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 14:31
Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi İran dronlarının Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə hücumu barədə məlumat və xəbərləri diqqətlə izləyir, ölkəyə dəstəyini və həmrəyliyini ifadə edir, qlobal təhlükəsizliyi sarsıdan rejimlərə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün hamını birləşməyə çağırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev bildirib.
Səfir qeyd edib ki, "İran dronları çoxdan terror alətinə çevrilib".
