    Посол Украины в Баку осудил атаку Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 14:29
    Посол Украины в Баку осудил атаку Ирана на Азербайджан

    Посольство Украины в Баку внимательно следит за информацией и сообщениями об атаке иранских дронов на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, выражает поддержку и солидарность со страной и призывает всех объединиться для усиления противодействия режимам, которые подрывают глобальную безопасность.

    Как передает Report об этом сообщает посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

    Посол отметил, что "иранские беспилотники давно стали инструментом террора".

    Ukraynanın Bakıdakı səfirliyi İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib
    Ukraine's Embassy in Baku condemns Iranian drone attack on Azerbaijan
