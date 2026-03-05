Посол Украины в Баку осудил атаку Ирана на Азербайджан

Посольство Украины в Баку внимательно следит за информацией и сообщениями об атаке иранских дронов на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, выражает поддержку и солидарность со страной и призывает всех объединиться для усиления противодействия режимам, которые подрывают глобальную безопасность.

Как передает Report об этом сообщает посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Посол отметил, что "иранские беспилотники давно стали инструментом террора".