Посол Украины в Баку осудил атаку Ирана на Азербайджан
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 14:29
Посольство Украины в Баку внимательно следит за информацией и сообщениями об атаке иранских дронов на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, выражает поддержку и солидарность со страной и призывает всех объединиться для усиления противодействия режимам, которые подрывают глобальную безопасность.
Как передает Report об этом сообщает посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.
Посол отметил, что "иранские беспилотники давно стали инструментом террора".
