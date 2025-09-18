İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Türkiyə MN Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 13:25
    Türkiyə MN Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb. 

    Bildirilib ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri beynəlxalq missiyalar və ikitərəfli münasibətlər çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə regional və qlobal təhlükəsizlik və sabitliyə mühüm töhfə verməyə davam edir:

    "Bu münasibətlə Azərbaycan türkü qardaşlarımızın 20 Sentyabr - Dövlət Suverenlik Gününü indidən təbrik edir, "iki dövlət, bir millət" anlayışı ilə bir və bərabər olmağa davam edəcəyimizi bir daha vurğulayırıq".

    Qeyd edək ki, sentyabrın 20-si Azərbaycan Respublikasında Dövlət Suverenliyi Günüdür. 

    Dövlət Suverenliyi Günü Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan
    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Son xəbərlər

    13:58

    "Alpin" komandasının pilotu: "Həftəsonu yarışa fokuslanmağın ən yaxşı yolunu tapmalıyıq"

    Digər
    13:54

    KİV: Suriya bu ilin sonunadək İsraillə təhlükəsizlik sahəsində sazişlər imzalayacaq

    Digər ölkələr
    13:53
    Foto

    Sahibə Qafarova Malayziyanın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:50

    Azərbaycanda ətin bahalaşması davam edəcəkmi?

    ASK
    13:50

    Azərbaycan şahmatçıları Qazaxıstanda dünya çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    13:44

    Oskar Piastri: "Azərbaycandakı yarışın fərqli olacağına dair heç bir işarə yoxdur"

    Formula 1
    13:41

    Şuşa artıq Türk dünyasının ortaq diplomatik və mənəvi mərkəzi kimi qəbul edilib - RƏY

    Daxili siyasət
    13:41

    Baş nazir: Ermənistan hökumətində istefalar gözlənilmir

    Region
    13:39

    Bu il Türkiyəyə qanunsuz yolla keçməyə çalışan 6 mindən çox şəxs saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti