İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Tofiq Musayev: Azərbaycan gəncləri sülh mədəniyyətinin qurulmasında mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 21:02
    Tofiq Musayev: Azərbaycan gəncləri sülh mədəniyyətinin qurulmasında mühüm rol oynayır

    Azərbaycanın gənclər siyasəti tolerantlıq və qarşılıqlı anlaşmanın təşviqi, gənc nəslin gücləndirilməsi, onların siyasi, iqtisadi və mədəni həyata, həmçinin milli inkişaf proseslərinə və beynəlxalq əməkdaşlığa fəal şəkildə cəlb olunması üzərində qurulub.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi, səfir Tofiq Musayev BMT-nin "Sülh Mədəniyyəti üzrə Fəaliyyət Proqramının həyata keçirilməsi"nə həsr olunmuş yüksək səviyyəli forumda çıxışında deyib.

    "Gənclərin Sülh Mədəniyyəti üçün Səlahiyyətləndirilməsi" mövzusunda keçirilən tədbirdə çıxış edən səfir bildirib ki, gənclərin liderlik və qərar qəbuletmə proseslərinə fəal şəkildə qoşulması dayanıqlı inkişafın təşviqi, yoxsulluğun azaldılması, münaqişə və zorakılıq risklərinin minimuma endirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    O, xüsusilə qeyd edib ki, Azərbaycan gəncləri sülh mədəniyyətinin qurulmasında vacib rol oynayır. Bununla yanaşı, ölkə daxilində görülən tədbirlər, xüsusilə də münaqişədən sonrakı genişmiqyaslı reabilitasiya, bərpa və minatəmizləmə işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu addımlar məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına təhlükəsiz və ləyaqətli qayıdışını təmin etmək üçün mühümdür.

    Diplomat vurğulayıb ki, Azərbaycan sülh mədəniyyətinin dəyərlərinin təşviqinə, həmçinin təhsil, dialoq və əməkdaşlıq vasitəsilə beynəlxalq öhdəliklərin icrasına sadiqdir.

    Tofiq Musayev BMT gənclər
    Rus Versiası Rus Versiası
    Тофиг Мусаев: Молодежь Азербайджана играет важную роль в формировании культуры мира

    Son xəbərlər

    21:21

    Zelenski: ABŞ Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlanmasında fəal iştirak edir

    Digər ölkələr
    21:09

    Zelenski Putinlə görüşmək üçün Moskvaya getməyəcək

    Digər ölkələr
    21:02

    Tofiq Musayev: Azərbaycan gəncləri sülh mədəniyyətinin qurulmasında mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    20:46

    Fon der Lyayen: Avropanın gələcəyi Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərindən asılıdır

    Digər ölkələr
    20:35

    ABŞ Karib dənizində hərbi mövcudluğunu artırıb

    Digər ölkələr
    20:29

    Finlandiya Prezidenti: ABŞ və Avropa Rusiya neft və qazına qarşı sanksiyaları nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    20:19
    Foto

    Madat Babayan ibtidai istintaqa ifadəsində Xocalı soyqırımı zamanı xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bəzi hərbçilərinin adlarını açıqlayıb

    Daxili siyasət
    20:11

    Makron Trampın Aİ ölkələrindən Rusiya neftini almağı dayandırmasını tələb etdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    20:03

    Ağdərədə dağlıq ərazidə yanğın törədən şəxslər saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti