Тофиг Мусаев: Молодежь Азербайджана играет важную роль в формировании культуры мира

Политика Азербайджана в сфере молодежи строится на продвижении толерантности и взаимопонимания, расширении возможностей молодого поколения, его активном участии в политической, экономической и культурной жизни, а также в процессах национального развития и международного сотрудничества.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев, выступая на высокоуровневом форуме, посвященном реализации Программы действий по культуре мира.

Выступая на мероприятии на тему "Расширение прав и возможностей молодежи для культуры мира", дипломат отметил, что активное участие молодых людей в процессах лидерства и принятия решений имеет важное значение для продвижения устойчивого развития, сокращения бедности, а также минимизации рисков конфликтов и насилия.

Он подчеркнул, что азербайджанская молодежь играет значимую роль в построении культуры мира. При этом особое внимание уделяется мерам внутри страны, в частности масштабной послевоенной реабилитации, восстановлению и разминированию территорий, что является ключевым условием для безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли.

По словам дипломата, Азербайджан остается привержен продвижению ценностей культуры мира, а также выполнению международных обязательств через образование, диалог и сотрудничество.