İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    TDT-nin BMT Baş Assambleyası və İƏT-də müşahidəçi statusu qazanması üçün səylər artırılacaq

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:09
    TDT-nin BMT Baş Assambleyası və İƏT-də müşahidəçi statusu qazanması üçün səylər artırılacaq

    Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələr TDT-nin BMT Baş Assambleyası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında (İƏT) müşahidəçi statusu qazanması üçün birgə səylərin artırılmasını təşviq etdiklərini bəyan ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşünün yekunu olaraq qəbul edilmiş Qəbələ Bəyannaməsində əks olunub.

    Həmçinin bildirilib ki, üçüncü ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların TDT ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə artan marağını məmnuniyyətlə qarşılayırlar.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ Bəyannaməsi İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı BMT Baş Assambleyası
    ОТГ активизирует усилия для получения статуса наблюдателя в ООН и ОИС
    OTS stepping up efforts to obtain observer status in UN, OIC

    Son xəbərlər

    14:07
    Foto

    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:06

    Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    14:05

    Polis onlayn qumar şəbəkəsi müəyyən edib

    Daxili siyasət
    14:04

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Futbol
    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    13:55

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti