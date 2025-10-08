TDT-nin BMT Baş Assambleyası və İƏT-də müşahidəçi statusu qazanması üçün səylər artırılacaq
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 13:09
Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələr TDT-nin BMT Baş Assambleyası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında (İƏT) müşahidəçi statusu qazanması üçün birgə səylərin artırılmasını təşviq etdiklərini bəyan ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə görüşünün yekunu olaraq qəbul edilmiş Qəbələ Bəyannaməsində əks olunub.
Həmçinin bildirilib ki, üçüncü ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların TDT ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə artan marağını məmnuniyyətlə qarşılayırlar.
Son xəbərlər
14:07
Foto
Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
14:06
Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcəkXarici siyasət
14:05
Polis onlayn qumar şəbəkəsi müəyyən edibDaxili siyasət
14:04
Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcəkFutbol
14:03
Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıbElm və təhsil
14:02
Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülübHadisə
14:02
TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"Biznes
13:59
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcəkXarici siyasət
13:55