ОТГ активизирует усилия для получения статуса наблюдателя в ООН и ОИС

Страны Организации тюркских государств (ОТГ) договорились нарастить совместные усилия для получения организацией статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и ОИС.

Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.

В документе также отмечено, что тюркские государства приветствуют растущий интерес третьих стран и международных организаций к расширению сотрудничества с ОТГ.