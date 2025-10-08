Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    ОТГ активизирует усилия для получения статуса наблюдателя в ООН и ОИС

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 13:19
    ОТГ активизирует усилия для получения статуса наблюдателя в ООН и ОИС

    Страны Организации тюркских государств (ОТГ) договорились нарастить совместные усилия для получения организацией статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и ОИС.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.

    В документе также отмечено, что тюркские государства приветствуют растущий интерес третьих стран и международных организаций к расширению сотрудничества с ОТГ.

    ООН ОИС Саммит ОТГ наблюдатели Габалинская декларация
    TDT-nin BMT Baş Assambleyası və İƏT-də müşahidəçi statusu qazanması üçün səylər artırılacaq
    OTS stepping up efforts to obtain observer status in UN, OIC

    Последние новости

    14:02

    Премьер Азербайджана примет участие в форуме "Шелковый путь" в Тбилиси

    Внешняя политика
    13:57

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по химии

    Наука и образование
    13:55
    Фото

    Азербайджан обсудил создание совместного венчурного фонда с бизнес-клубом из США

    ИКТ
    13:48

    Сахиба Гафарова: Торговые отношения Азербайджана и Хорватии продолжают расти

    Милли Меджлис
    13:33

    Бюро Нацсобрания Франции отклонило предложение об импичменте Макрону

    Другие страны
    13:29

    Мартин Купка: Чехия готова поставить трамваи и поезда для Бакметрополитена

    Инфраструктура
    13:29

    Спикер: Хорватия высоко оценивает экономические достижения Азербайджана

    Внешняя политика
    13:27

    Страны ОТГ поддержали инициативу создания Форума устойчивых городов

    Внешняя политика
    13:27

    Гордан Яндрокович: Хорватия поддерживает прогресс в нормализации отношений Баку и Еревана

    Внешняя политика
    Лента новостей