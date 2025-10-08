ОТГ активизирует усилия для получения статуса наблюдателя в ООН и ОИС
Внешняя политика
- 08 октября, 2025
- 13:19
Страны Организации тюркских государств (ОТГ) договорились нарастить совместные усилия для получения организацией статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и ОИС.
Как сообщает Report, об этом говорится в Габалинской декларации, принятой по итогам 12-го саммита лидеров ОТГ.
В документе также отмечено, что тюркские государства приветствуют растущий интерес третьих стран и международных организаций к расширению сотрудничества с ОТГ.
