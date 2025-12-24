İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Səfir: İsrail Azərbaycanla sosial sahədə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 13:10
    İsrail Azərbaycanla sosial sahədə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Kraus "X" hesabında yazıb.

    Paylaşımda həmçinin qeyd olunur ki, diplomat bu gün İsrailin təşəbbüsü ilə 4 nömrəli internat tipli ümumtəhsil məktəbində təmir olunmuş Musiqi Otağının açılışında iştirak edib.

    "İsrail Dövləti Azərbaycanla bütün sahələrdə mövcud olan münasibətlərdən qürur duyur. Biz əməkdaşlığımızı, xüsusilə sosial rifah və icma dəstəyi sahələrində daha da gücləndirməyə sadiqik", - Kraus yazıb.

    İsrail Səfir Azərbaycan
    Посол: Израиль привержен укреплению сотрудничества с Азербайджаном
    Ambassador: Israel committed to strengthening cooperation with Azerbaijan

