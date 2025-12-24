Посол: Израиль привержен укреплению сотрудничества с Азербайджаном
- 24 декабря, 2025
- 13:00
Израиль намерен укреплять сотрудничество с Азербайджаном в социальной сфере.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля Ронен Краус на своей странице в социальной сети "Х".
В публикации также отмечается, что дипломат принял участие в церемонии открытия музыкального кабинета в средней общеобразовательной школе-интернате №4, отреставрированной по инициативе Израиля.
"Государство Израиль гордится отличными отношениями с Азербайджаном во всех сферах, и мы привержены дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, особенно в областях социального благосостояния и поддержки сообществ", - написал Краус.
Bu gün İsrail Dövlətinin Bakıdakı Səfirliyi və İsrailin Regional Əməkdaşlıq Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə 4 nömrəli internat tipli ümumtəhsil məktəbində təmir olunmuş Musiqi Otağının açılışında iştirak etmək bizim üçün böyük şərəf oldu.— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) December 24, 2025
Yenilənmiş bu məkan şagirdlərə musiqi… pic.twitter.com/ToN6bL7fWF