    Посол: Израиль привержен укреплению сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 13:00
    Посол: Израиль привержен укреплению сотрудничества с Азербайджаном

    Израиль намерен укреплять сотрудничество с Азербайджаном в социальной сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля Ронен Краус на своей странице в социальной сети "Х".

    В публикации также отмечается, что дипломат принял участие в церемонии открытия музыкального кабинета в средней общеобразовательной школе-интернате №4, отреставрированной по инициативе Израиля.

    "Государство Израиль гордится отличными отношениями с Азербайджаном во всех сферах, и мы привержены дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, особенно в областях социального благосостояния и поддержки сообществ", - написал Краус.

