İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Səfir: Efiopiya Azərbaycanla möhkəm dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:49
    Səfir: Efiopiya Azərbaycanla möhkəm dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini qiymətləndirir

    Azərbaycanın 8 noyabr - Zəfər Günü - cəsarət, birlik və qətiyyət bayramıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Efiopiyanın Azərbaycandakı səfiri Adem Muhammed Mahmud öz "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Efiopiyanın Ankaradakı səfirliyi adından Azərbaycan hökumətinə və xalqına Zəfər Günü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Bu gün cəsarət, birlik və qətiyyət bayramıdır. Biz möhkəm dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrimizə hörmət edirik. Azərbaycana dayanıqlı sülh, firavanlıq və uğurlar arzulayıram", - diplomat qeyd edib.

    Azərbaycan Efiopiya Zəfərə gedən yol Adem Muhammed Mahmud Səfir
    Посол: Эфиопия чтит крепкие узы дружбы и сотрудничества с Азербайджаном
    Ambassador: Ethiopia honors strong ties of friendship, cooperation with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    15:58
    Foto

    Şuşada yerli rəssamların sərgisi açılıb

    Mədəniyyət
    15:57
    Foto

    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:53
    Foto

    Bakıda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan paraddan FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    15:52

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına yüksəlib

    Fərdi
    15:51

    Azərbaycan qırıcıları Gəncə səmasında uçuş keçirib

    Daxili siyasət
    15:49

    Malayziya Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:46
    Foto

    Azərbaycan atıcısı dünya çempionatında gümüş medal qazanıb və yeni rekord müəyyənləşdirib

    Fərdi
    15:34

    Fidan: "Qarabağ Azərbaycandır!" həqiqəti xalqların yaddaşında əbədi yaşayacaq

    Xarici siyasət
    15:31

    Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti